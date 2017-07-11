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11 Temmuz 2017 14:30

15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı

15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı

11 Temmuz 2017 14:30

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehidin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu.


15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalarla başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 Ağustos günü şehit olan Erzurumlu Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı.


Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Yaymeşe Mahallesi’ndeki anma etkinliğine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehidin babası Ahmet Yaşar, annesi Naciye Yaşar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu ardından dualar edildi.


Törene katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehit için mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu.


Duaların ardından Sağlık Bakanı Akdağ ve protokol, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Bakan Akdağ, “Hayatlarını bu vatan için bayrak için ezan için veren kardeşlerimiz çok büyük bir iş yaptılar. Rabbim onlardan razı olsun. Cenab-ı hak onların şefaatine bizi nail eylesin. Cenab-ı hak bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Bu topraklara yıllarca şehitlerimizin kanı ve dualarla korunan bir vatanımız var. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecek” diye konuştu.




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