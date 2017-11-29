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29 Kasım 2017 14:46

15 Temmuz Şehidinin ailesinden ASP İl Müdürlüğü’ne ziyaret

15 Temmuz darbe girişiminde görevi başındayken Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un, annesi Rahime Bulut ve babası Şinasi Bulut Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehidinin ailesinden ASP İl Müdürlüğü’ne ziyaret

29 Kasım 2017 14:46


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, şehit ailesini büyük bir ilgiyle karşıladı. Ziyarete şehidin ağabeyi Fatih Bulut’ta eşlik etti.


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASP İl Müdürü İlbaş, "Rabbim Fırat Bulut kardeşimizin şehadetini kabul etsin. Allah 15 Temmuz gecesi vatanı için canını veren tüm yiğitlerimizden razı olsun. Onlar olmasaydı 16 Temmuz sabahı Türkiye için kapkaranlık olacaktı. Onlar sayesinde aydınlık günlerde yaşıyoruz. Allah bir daha milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Bu nedenle şehit ailemizin buraya kadar gelerek ziyarette bulunmasından dolayı büyük onur duyduk. Tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.


Şehidin babası Şinasi Bulut ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ASP İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, gördüğü yakın ilgi ve alakadan memnun kaldığını ifade etti.




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