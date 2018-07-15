15 Temmuz Şehitleri için yürüdüler

Öğle Namazını Ulu Camii’nde kılan gençler ve gençlik liderleri 150 metrelik dev Türk Bayrağı ile şehitleri andı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri’ne bağlı Gençlik Merkezleri, 15 Temmuz Şehitleri için anma programı düzenledi. 15 Temmuz Destanının yıl dönümünde Ulu Camii’nde öğle namazı kılarak, 15 Temmuz Şehitleri için dua okuyan 300 kişilik genç, 150 metrelik dev Türk Bayrağı eşliğinde Abdurrahmangazi Türbesi’ne yürüdü.

Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile gençlik liderlerinin de iştirak ettiği anlamlı yürüyüş büyük bir ilgi gördü. Abdurrahmangazi Türbesine çıkarak, 15 Temmuz Şehitleri için dua okuyan gençler, oldukça duygusal anlar yaşadı.

Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, katılımlarından ötürü gençlere teşekkür ederken, “Allah bir daha bize 15 Temmuz geceleri yaşatmasın. 15 Temmuz’da vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi minnetle anarken, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” şeklinde konuştular.