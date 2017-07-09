15 Temmuz’u unutmayan Kaleboğazlılar kaleye bayrak diktiler

15 Temmuz’u unutmayan Kaleboğazlılar, mahallenin üst başında bulunan kaleye üç bayrağı asarak, bayrakları kimsenin indirmeye gücünün yetmeyeceğini söylediler.

Oltulu Sebahattin Kaya, kendi yazdığı şiirde, “Sen milletimin onuru, özgürlük simgesisin. Şehitlerin kanısın. Allah’ın ayetisin. Dalgalan sen semada, hep orda kalmalısın. Sana matem yakışmaz, her daim gülmelisin. Vatanımın anıtı gaziler göğsündesin. Şehitlerin kefeni, halkımın gönlündesin. Sen dağların tepesinde, kaleler burcundasın”

Kaleye bayrak diken vatandaşlardan Özkan Kaya ise, “Kaleboğaz Köyünden Türkiye düşmanlarına sesleniyoruz. Diktiğimiz bu üç bayrağa iyi baksınlar. Dün nasıl yere düşmediyse bugün de düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Dünde, bugün de, yarın da sonsuza dek şerefle dalgalanacaktır.” dedi.