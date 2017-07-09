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09 Temmuz 2017 10:23

15 Temmuz’u unutmayan Kaleboğazlılar kaleye bayrak diktiler

Erzurum’un Oltu İlçesinde Kaleboğaz Mahallesi sakinleri geçtiğimiz 15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasına tepki göstermek için kaleye üç bayrak diktiler.

15 Temmuz’u unutmayan Kaleboğazlılar kaleye bayrak diktiler

09 Temmuz 2017 10:23


15 Temmuz’u unutmayan Kaleboğazlılar, mahallenin üst başında bulunan kaleye üç bayrağı asarak, bayrakları kimsenin indirmeye gücünün yetmeyeceğini söylediler.


Oltulu Sebahattin Kaya, kendi yazdığı şiirde, “Sen milletimin onuru, özgürlük simgesisin. Şehitlerin kanısın. Allah’ın ayetisin. Dalgalan sen semada, hep orda kalmalısın. Sana matem yakışmaz, her daim gülmelisin. Vatanımın anıtı gaziler göğsündesin. Şehitlerin kefeni, halkımın gönlündesin. Sen dağların tepesinde, kaleler burcundasın”


Kaleye bayrak diken vatandaşlardan Özkan Kaya ise, “Kaleboğaz Köyünden Türkiye düşmanlarına sesleniyoruz. Diktiğimiz bu üç bayrağa iyi baksınlar. Dün nasıl yere düşmediyse bugün de düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Dünde, bugün de, yarın da sonsuza dek şerefle dalgalanacaktır.” dedi.




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