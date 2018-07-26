1877 ’de yapıldı, 137 yıl sonra Ali Korkut sahip çıktı

"Erzurum’a, tarihine, kültür mirasına böyle sahip çıkılır" dedirten çalışmalarıyla dikkat çeken Ali Korkut, tarihi mirası şehrin gelişimi için dinamiğe dönüştürüyor. Tarihi ve Erzurum kültüründeki yeri büyük olan İstanbulkapı mirasın geleceğe taşınmasının önemli örneklerinden biri.

İstanbulkapı. 1865-1877 yıllarında Harput, Kavak, Kars Kapısı gibi Fosfor Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemi canlılığını koruyan eser, sonraki dönemlerde ihmal ve bakımsızlıkla tamamen yok olmanın eşiğine terk edilmiştir.

1 fatiha, 3 ihlas okumadan yanından geçilmiyordu?

Geçit duvar payeleri ve kemerlerin bir bölümü tahrip olan eser, ayyaşın, tinercisinin mekanı konumuna geldi. Terk edilmesiyle birlikte adeta korku mekanına dönüşen eser, gayrimeşru tiplerin uzun süre mekanı oldu.

İçerisinde yangın çıkartılan İstanbul Kapı, tamamen tahrip olmadan Ali Korkut’un geliştirdiği projeyle kurtarıldı.

Estetik, tarihi özelliği var

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışının ardından Cumhuriyete giden yolun ilk adımını Erzurum’dan atmıştı. Gazi Paşa, aralarında Kazım Karabekir Paşa’nın da bulunduğu kalabalık tarafından burada törenle karşılanmış, Mustafa Kemal Atatürk, şehre bu kapıdan giriş yapmıştı. İstanbulkapı, aynı zamanda Erzurum’un gümrük işlerinin de yürütüldüğü noktaydı.

Tarihi eserler sahip çıkıldıkça vardır

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, birçok tarihi eserin kurtarılması için yaptığı projelerden birini de İstanbul Kapı için hayata geçirdi. 1 yılda tamamlanan proje ile İstanbul Kapı, adeta yarınlara güvenle yeniden yüzünü çevirdi. İstanbulkapı, yapılan restorasyon ve restüriksiyon çalışmaları ve çevre düzenlemesiyle 137 yıl sonra yarınlara yüzünü çevirdi. Eser, Erzurum kültür ve turizmine katkısı, oluşan iş imkanıyla insanlara iş, aş kapısı olurken, çevresine hayat veriyor.

İstanbul Kapı’nın Tarihçesi ve Mimari özelliği

Şehrin batısında Gez mahallesinde yer almaktadır. 1865-1877 savunma amaçlı olarak inşa edilmiştir.

Geçit duvar payelerinin taşıdığı ve takviye kemerleriyle desteklenen beşik tonozludur. Doğu kısımda yer alan odaya hem dışarıdan hem de içeriden giriş sağlanmaktadır. Doğu cephede ortada büyük, yanlarda daha küçük olmak üzere üç giriş bulunurken, kuzey ve güney odaya açılan üçer pencere dikkat çekmektedir. Kapı yol seviyesinden aşağıda kalmaktadır. Yuvarlak kemerli giriş harap durumdaydı. Üst örtüde tuğla diğer bölümlerde kesme taş malzeme kullanılmıştır.