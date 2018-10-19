19 Ekim muhtarlar günü törenle kutlandı

Erzurum'da 140 muhtarın katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü İl Müftülüğü toplantı salonunda yapılan etkinlik ile kutlandı.

Etkinliğe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ve çok sayıda muhtar katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu konuşmasında, “En alttan en üste hepimizin tek amacı Erzurum'u ve ülkemizi ileriye taşımaktır. Kimsenin makam ve mevki göstererek hava atma hakkı yoktur. Muhtarlar halkın doğrudan seçilenleri olan yönetimin en önemli birimleridir. Mahallelinin ihtiyaçları ve problemlerinin çözümünün başrolleri muhtarlarımızdır. Erzurum'da ki ve ülkemizde ki muhtarların 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlığın genel sorunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğunu söyleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, “Muhtarlık kurulduğu yıldan itibaren 180 yıllık tarihe sahiptir. Genel sorunların ilgili kurumlara iletilmesinde başrolü oynayan muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yönetim birimidir. Türkiye'de ki bütün görev başında olan muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.