2 bin 500 kişi ile sıla-i rahim yaptılar

Sıla-i Rahim günleri kapsamında Erzurum’a 2500 kişi ile çıkarma yapan İstanbul Esenyurt Erzurum Dernekleri Başkanı Ali Murat Alatepe, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

‘Bu sene tatile Erzurum’a gel’ diyerek yola çıktıklarını dile getiren Başkan Alatepe, “Geçen yıl 800’e yakın kişi ile yaptığımız Erzurum çıkarmasını, bu sene 2 bin 500’ü aşkın kişi ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

Sıla-i Rahim projesinin fikir babası ve ana uygulayıcısı olan Esenyurt Erzurum Dernekleri yönetimini tanıtarak söze başlayan Federasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, Erzurum ve Erzurumluluğu bireysel çıkar ve reklamın ötesinde tutan, Erzurum’a ve Erzurumluya hizmete sevdalı isimlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ekip ile, gurbetteki hemşerilerine hizmet etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bu anlamda Esenyurt bölgesinde faaliyet gösteren derneklerin toplamda 30 bini aşkın üyeye ulaştığının altını çizen Başkan Alatepe, hedeflerinin tüm bölgede 100 dernek ve 100 bin üye sayısına ulaşabilmek olduğunu da bildirdi.

Belli aralıklarla Erzurum’a ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Alatepe, “Hepimiz Erzurumluyuz. Bu şehirde yaşamıyor olmamız Erzurum’a olan sevdamızı kaybettiğimiz anlamına gelmez. Şu anda Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt’da yaşıyoruz. Aynı zamanda bu ilçenin Belediye meclis üyesi olarak siyasi bir göreve de sahibiz. Belediye Başkanımızın özellikle STK’lara olan ilgisi ve desteği takdire şayan. Bakanımız, derneklerin barınmasından ulaşımına, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden yardımlaşma faaliyetlerine varıncaya kadar tam destek olmaktadır” dedi.

Sıla-i Rahim projesi hakkında da bilgi veren Başkan Alatepe, açıklamalarına şöyle devam etti; “Dernek olarak, İstanbul’daki tüm Erzurum derneklerine sıla-i rahim çağrısı yaptık. Çağrımıza ne yazık ki yeterli bir karşılık bulamadık. Erzurum bir değer, ama değersizleştiren maalesef bizleriz. Proje kapsamında Erzurum’a gelmek isteyen tüm hemşerilerimizin ulaşım ve gezi maliyetlerini üstleneceğimizi duyurduk. Burada tek bir şartımız vardı. O da bir Müslüman olarak yükümlü olduğumuz fitre ve zekâtları, Erzurum’daki ihtiyaçlı ailelere verilmesiydi. Bu anlamda geçen yıl 300 bin TL ihtiyaçlı ailelere dağıtıldı. Bu yıl, sayımız geçen yılın yaklaşık üç katı ve yine buna göre bir yardım desteği sunacağımızı tahmin ediyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Tüm bunlarla birlikte, Esenyurt Belediye Başkanımıza sunduğumuz teklifle, Erzurum’un simgelerinden biri haline gelen Çifte Minareli Medresesinin bir benzerini imarını talep ettik. Oluşturacağımız bu yapıda Esenyurt ilçemizde bulunan Erzurum derneklerini bir araya toplayacak, ortak faaliyetlere imza atmayı ve daha etkin bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Sayın Başkanımızın konu ile ilgili olarak bakış açısı olumlu. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bu hedefimize ulaşacağız.”

Bu yıl 2500 kişiyi aşkın bir grupla gerçekleştirdikleri Sıla-i Rahim programını, bundan sonraki yıllar için daha da planlı ve 3 aylık bir süreye yayarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Alatepe, ‘Nihai amacımız, hiçbir Erzurumlunun memleketini unutmaması. Hemşerilerimizin her yıl yapacağı ziyaretler ile adeta tazelenmesi ve memleket sevdasının unutulmamasıdır. Kendisine Erzurumlu diyen tüm hemşerilerimizin önce birbirlerini ardından şehrimizin her bir köşesini tam olarak tanımasını hedefliyoruz. Bu anlamda öncelikle, İstanbul’da bulunan Erzurum derneklerimiz ve bu derneklerimize kayıtlı üyelerimiz olmak üzere, tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan yerel yönetimlerin bulunduğu desteğin bir benzerini de Erzurum’da bulunan yerel yönetim başkanlarından da bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.