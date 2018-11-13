‘Şenkaya Soğuğuna Gurbet Sıcaklığı’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 bin öğrenciye bot yardımı yapıldı.
‘Şenkaya Soğuğuna Gurbet Sıcaklığı' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 bin öğrenciye bot yardımı yapıldı.
Darıca Şenkayalılar Derneği tarafından öğrencilere kışlık bot hediye edildi.
Dernek Başkanı Arif Çıldız, “Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere hediyelerimizi teslim etmek için yola çıktık” dedi.
Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Belediye Başkan yardımcısı Yavuz Bedir ve beraberindeki heyet Çermik Mahallesinde öğrencilere botları hediye etti.