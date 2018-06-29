2 çocuk annesi kadın kalp krizinden öldü

Alınan bilgiye göre, Elif Canlı, 3 ve 6 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte Ramazan Bayramı öncesi ailesinin yaşadığı memleketi Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Yıkıklar mevkiine geldi.

Canlı’dan 26 Haziran Salı akşamı çocukları, pizza yapmasını istedi. Canlı, kızlarına pizza yapıp, onlarla beraber yedikten sonra uyudu. Saat 03.00 sıralarında, tuvalete gitmek için yatağından çıkan 6 yaşındaki kızı, annesi Elif Canlı’yı uyandırmak istedi. Yanına gidip, defalarca ’anne’ demesine rağmen Canlı’dan yanıt alamayan kızı, anneannesine ve dedesine seslendi. Kızı ile torunlarının yattığı odaya giren çift, Elif Canlı’nın nefes alıp, vermediğini fark edince sağlık ekibine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekibi, Elif Canlı’yı hayata döndürmek için yaklaşık 1 saat müdahale etti. Elif Canlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı.

Elif Canlı’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.