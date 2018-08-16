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16 Ağustos 2018 10:03

2 kişinin öldüğü kavganın husumetlileri iş yerini kurşunladı

Erzurum’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aşiret kavgasının husumetlileri çay ocağını kurşunlandı.

2 kişinin öldüğü kavganın husumetlileri iş yerini kurşunladı

16 Ağustos 2018 10:03

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis 3 şüpheliyi gözaltına alarak 2 adet silahta ele geçirdi.


Olay, Merkez Yakutiye ilçesi Sanayi Semti Endüstri Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çay ocağına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların etrafa isabet ettiği saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Düzenlenen operasyonda A.K., M.K. ile suç aleti silahlarını kaçırıp saklamaya çalışan 13 yaşındaki bir çocuk yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayın geçmişi


Geçtiğimiz 27 Mayıs’ta iftar saati Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi semtinde meydana gelen olayda Kaya ve Gökşen ailelerinin silahlı kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis memuru toplam 13 kişi de yaralandı. Olay sonrası Kaya ailesinden 5, Gökşen ailesinden 12 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı.




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