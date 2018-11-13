2. Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bir brifing toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan ilgili müdürler katıldı.

2.OSB Müdürü Karakaya, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar olan gelişimi, Bölge'nin altyapısı, ihtiyaç ve sorunları hakkında Vali Memiş'e bilgi verdi

Vali Memiş, brifing sunumunun ardından yaptığı konuşmada, 2 Organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla birlikte şehrin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Vali Okay Memiş, “ Burada yapacağımız iş sayesinde insanımızın evine helal yönden ekmek götürebilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bölgenin tamamlanmasıyla şehrin istihdamı ve refah seviyesinde gözle görülür bir artış olacak, buda toplumun asayişini, maneviyatını, huzurunu, aile saadetini de olumlu yönde etkileyecektir ”şeklinde konuştu.