2. OSB yönetiminden yatırımcılara iftar

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, düzenlenen iftar yemeğinde yatırımcılarla bir araya geldi.

İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Erzurum ekonomisine güç katacağına inandıkları yatırımcılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bizler, şehrimizin geleceği için yatırımcılarımızla el ele verdik, samimiyetle ve özveriyle çaba gösteriyoruz. Allah’ın izniyle bu emeklerimizin karşılığını alacağız. Erzurum, her alanda en güzel yatırımları, hizmetleri hak ediyor” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yatırımcılara seslenerek, “İnşallah Cenabı Allah sizlerin yaptıkları tesislerin kurdelelerini kesmeyi nasip etsin. O zaman Erzurum dışardan da gelecek olan yatırımcıların da katkılarıyla bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

İftarda son olarak Veli Seyfettin Azizoğlu konuştu. Kadir Gecesi gibi güzel bir gecede yatırımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Azizoğlu şunları söyledi; “Buradaki heyetin, Erzurum’u 2023’e, 2071’e taşıyacak, sanayisini kuracak bir heyet olarak tarihe geçeceğine inanıyorum. Bunu her zaman ifade ediyorum; yatırım bir risktir. Sizler o riski aldınız, yatırımlarınıza başladınız. Bizler de, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile heyetteki diğer kurumlarımızla her zaman sizlerin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İnşallah Erzurum’u, bölgenin, coğrafyamıza yakın komşu ülkelerin ve Türki Cumhuriyetlerin sürekli irtibatta olacağı bir sanayi şehri haline getireceğiz. İnşallah burada üretilecek ürünler ta Orta Asya’daki insanlara ulaşacak, onların istifadesine sunulacak. Bu kadar büyük yatırımların yapılacağına inanıyorum.”

Hükümetin Cazibe Merkezleri Programı ile büyük bir hareketi başlattığını dile getiren Vali Azizoğlu, “Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Erzurum olarak, Cazibe Merkezleri Programı’yla ilgili çalışmaları en iyi şekilde yürütüyoruz. Buradaki yatırımcılarımız Cazibe Merkezleri Programı’nın desteklerini bile beklemeden yatırım yapmaya talip olarak bize göre çok büyük bir özveri gösterdiler. İnşallah bu emeklerinin karlılığını alacaklarına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

İftar yemeğinde ayrıca, önümüzdeki günlerde 2. Etap altyapı ihalesi yapılarak biran önce çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

2. OSB Müdürlüğü tarafından Çat Yolu üzerindeki bir lokantada düzenlenen iftara, Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOP) Levent Kepçeli, ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile heyette yer alan kurumların temsilcileri ile yatırımcılar katıldı.