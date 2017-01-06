2. OSB’de ikinci grup tahsisler yapıldı

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci grup arsa tahsisleri, Vali Seyfettin Azizoğlu’nun başkanlığında toplanan 2. OSB Yönetim Kurulu’nun kararıyla yapıldı.

Hükümetin, Cazibe Merkezleri Programı’ndan da faydalanmak amacıyla tahsis talebinde bulunan 12 firmanın başvurularının değerlendirildiği toplantıya, Vali Azizoğlu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Mehmet Levent Kepçeli, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ile 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Toplantıda, büyük ölçekli yatırım yapmak üzere arsa talebinde bulunan firmalar, yatırımlarıyla ilgili sunum yaptı ve detaylı fizibilite raporlarını yönetim kurulu üyelerine sundu. Sunumların ardından, tahsis talebinde bulanan büyük ölçekli yatırımcıların başvuruları değerlendirildi ve uygun görülen 10 firmaya tahsis yapılması kararlaştırıldı. Tahsis yapılan firmalar resmi yazı ile 2. OSB Bölge Müdürlüğü’ne davet edilerek tahsis işlemlerine başlanılacak.

2. etap yatırım programına alındı

Öte yandan, 2. OSB’nin 166 hektarlık ikinci etabının yatırım programına alındığı belirtildi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkıları ile 2. OSB’nin ikinci etabıyla ilgili imar planları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak yatırım programına alındı. İkinci etabın da yatırım programına alınmasıyla toplam 216 hektarlık 2.Organize Sanayi Bölgesi böylece büyük ölçekli yatırımcıların da tahsis talebini karşılayabilecek duruma gelecek.

Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, önümüzdeki süreçte 2. etabında yatırım programına alınmasıyla, bölgede oluşan yoğun talebi karşılayabilecek olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2. etap altyapı çalışmalarında verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Tahsis talepleri 5.000-10.000 metrekare olan küçük ve orta ölçekli yatırımcılarla düzenlenen 4 toplantıya ek bir toplantı daha geçen hafta yapılarak tahsis komisyon değerlendirme raporu tamamlanarak yönetim kuruluna sevk edildi. Komisyon değerlendirme raporu Yönetim Kurulu Başkanı Vali Seyfettin Azizoğlu’nun başkanlığında toplanarak bu firmalara yapılacak tahsislerle ilgili kararını önümüzdeki haftalarda verecek.