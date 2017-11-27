2. Palandöken Anestezi Günleri Sempozyumu düzenlendi

Palandöken Anestezi Günleri Sempozyumu, Palandöken Dağındaki bir otelde gerçekleşti.

Düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nazım Doğan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktor ve anestezistler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nazım Doğan, sempozyumun 5 panelden ve 15 konuşmacı ile bir söyleşiden oluştuğunu belirterek, 140’ın üzerinde katılımcının yer aldığını söyledi. Doğan, sempozyumu düzenlerken en büyük desteği Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden aldıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin 61 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden dernek 2. Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek, 6 bin anestezi uzmanının derneklerine üye olduğunu söyledi. Dernek olarak bu tarz organizasyonlara her zaman destek verdiklerini vurgulayan Kurtipek, asistan eğitimlerine önem verdiklerini hatırlattı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ise Anestezi ve Reanimasyon bölümünün her geçen gün öneminin arttığını ifade ederek, diğer tüm bölümlerle ilişkisinin bulunduğunu vurguladı.

Gündoğdu: “Benim de bir kardiyolog olmam münasebetiyle yolumuz sık sık Anestezi ve Reanimasyon bölümüyle kesişmeye başladı. Dolayısıyla her bölümün size ihtiyacı var. Bu güzel sempozyumun şehrimizde ve üniversite hocalarımızın katkılarıyla gerçekleşmesinden son derece mutluluk duyuyorum. Biz hekimlere desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyor, sizlere selamlarını iletiyorum. Bölümümüzün kurulmasında emeği geçen ve ebediyete intikal etmiş olan hocalarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisinin sunulduğunu sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Ülkü Aypar ve Zeynep Kayhan’ın moderatör olduğu ilk oturumda, Doç. Dr. Coşkun Aras sunum yaptı.