2016 Yılı DFD Programı Aralık dönemi sonuçları açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı Aralık dönemi başvuru sonuçları belli oldu.

Doğrudan Faaliyet Desteği mevzuata uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlanıyor. Programa kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabiliyor. Program için 1 milyon TL tutarında bütçe tahsis edilirken söz konusu bütçe bitene kadar programa başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Aralık ayında destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında teslim alınan 12 proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek bunlardan 5 tanesi 70’in üzerinde puan alarak başarılı bulundu.

KUDAKA’nın 82’inci Yönetim Kurulu toplantısında başarılı bulunan 5 proje Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler şöyle;

Entegre Hayvancılık Bakım ve Üretim Merkezi Horasan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ERZURUM

Siyah Üzüm Sektör Analizi ve Cimin Üzüm Fizibilite Raporu Hazırlanması Üzümlü Ziraat Odası Başkanlığı ERZİNCAN

Uzundere Vadisinin Avrupa Kaliteli Destinasyon Ağı Üyeliği Hazırlık Sürecinin Desteklenmesi Uzundere Belediyesi ERZURUM

Çayırlı Yeraltı Kaynaklarını Tanıyor Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ERZİNCAN

Ekonomik Yeraltı Kaynaklarının Araştırılması Üzümlü Kaymakamlığı ERZİNCAN