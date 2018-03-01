2018 Avrasya Hizmet Ödülleri’ne Erzurum damgası

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili, belediye başkanı, iş adamı, kültür ve sanat insanının ödüllendirildiği “2018 Avrasya Hizmet Ödülleri” törenine Erzurum damgasını vurdu.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği törende Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve “Biz Türkiye’yiz” Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Erzurumlu şair Ahmet Coşkun, aldıkları ödülle Erzurum’un göğsünü kabarttılar.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan 26 kişi, kurum ve kuruluşun ödüllendirildiği toplantıya T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik’in yanı sıra çok sayıda milletvekili, büyükelçi, vali, belediye başkanı, işadamı, kültür ve sanat insanı katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’na Ödülünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu taktim etti. Duygusal anların yaşandığı törende Vali Azizoğlu kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Vali Azizoğlu: ‘’ Soğuk iklimin sıcak insanlarından, Nene Hatunun memleketinden, Cumhuriyeti kuran şehirden o yürekli dadaşlardan sizlere selam getirdim. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Beni ve dolayısıyla Erzurum’u bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Hikmet Eren şahsında tüm emeği geçen arkadaşları kutluyorum.’’ dedi.

Layık görüldüğü ödül için Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği yönetimine teşekkür eden “Biz Türkiye’yiz” Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Şair Ahmet Coşkun, “Bu ödülü sadece kendi adıma değil, bu yıl 100. Kurtuluş Yılını idrak edeceğimiz Cumhuriyet’i kuran şehir Erzurum ve Erzurumlular adına alıyorum” diye konuştu.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Erzurum’un 1000 yıldır Türk toprağı olduğunu belirten Coşkun, “Avrasya coğrafyasının kalbi olan Erzurum, kültür kodlarını muhafaza ettiği Türk kültürünün sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir” dedi.

Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende ödül almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar şunlar:

Şavkat Mirziyoyev (Özbekistan Cumhurbaşkanı)

Dr. Faruk Özlü (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Prof. Dr. Adnan Kahil (Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı)

Müferra Şinik (Kosova Parlamentosu Başkanvekili)

Hulusi Kılıç (Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi)

Prof. Dr. Necdet Ünüvar (Adana Milletvekili)

Doç. Dr. Selçuk Özdağ (Manisa Milletvekili)

İmdat Sütlüoğlu (ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Serdar Çam (TİKA Başkanı)

Abzal Saparbekuly (Kazakistan Ankara Büyükelçisi)

Seyfettin Azizoğlu (Erzurum Valisi)

Mustafa Ak (Keçiören Belediye Başkanı)

Mahmut Özçınar (K.K.T.C. Güzelyurt Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Düsen Kaseinov (TÜRKSOY Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Musa Yıldız (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Dr. Yakup Ömeroğlu (Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı)

Yılmaz Okuklu (Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Tahir Tellioğlu (İMKON Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Mustafa Kurt (Başkent Platformu Genel Başkanı)

Veyis Güngör (Hollanda TürkEvi Başkanı)

M. Fatih Şener (UND İcra Kurulu Başkanı)

Şükrü Gökkaya (EkoTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Ahmet Coşkun (Biz Türkiye’yiz Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni)

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD)

Kanal Avrupa TV

Kırım Haber Ajansı