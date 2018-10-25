24 yıl aradan sonra yeniden

Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'ni Erzurum'da düzenleniyor.

İlki 1994 yılında Prof. Dr. Yılmaz Özbek ve öğrencileri tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Germanistik Kongresinin 14.'süne Atatürk Üniversitesi yeniden ev sahipliği yapıyor.

25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek kongrenin Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Türk Germanistler Derneği (GERDER) Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veyis Değirmençay, Edebiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Yılmaz Özbek ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, “Öğretim üyelerinin deneyimleri, bilgileri, birikimlerinden faydalanmak ve alanlarındaki bilgi birikimlerini paylaşmaya olanak sağlayan bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi'nin 61 yıllık geçmişiyle birlikte çok köklü bir üniversite olduğunu belirten Erçişli: “Üniversitemiz; öğretim üyesi boşluğu çeken üniversitelere ya da yeni açılan başka dost üniversitelere öğretim kadrosu sağlama bakımından da, kurucu görev üstlenme misyonu ya da yönetici sıfatıya kaliteli Öğretim Üyeleri göndermede de, insan kaynaklarını farklı üniversitelerle paylaşmada da Türkiye'nin en önemli üniversitesi arasında yer almaktadır. Sadece kendi bölgesinde değil Türkiye'ye, ülkedeki tüm üniversitelere bilimsel birikim ve yetenekli hocalar aktarmayı vazife bilmiştir. Bunu başarmıştır da. Bu hedefimizi gerçekleştirmek bakımından çok önem verdiğim 14. Uluslararası Türk Germanistik kongresine katkılarınızdan ötürü katılımcılara, burada bulunan haziruna teşekkürü bir borç biliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını, ülkemize fayda getirmesini tüm kalbimle temenni ediyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'nin ana temasını "Ex Oriente Lux": Orient in der deutschen Sprach, Literatur und Kultur" [Alman Dilinde, Edebiyatında ve Kültüründe Doğu İzleği] şeklinde belirlediklerini aktaran Türk Germanistler Derneği (GERDER) Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk: “Doğu imgesinin Türk Germanistik camiasında en fazla işlenen konulardan biri olduğunu düşünüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yıl dönümü etkinliklerinin sona ereceği ve Orta Doğu'da çatışmaların yeniden gündemde olduğu 2018 yılı içinde, Doğu sorununa ilişkin olarak farklı perspektiflerin ve görüşlerin olduğunu görmekteyiz. Bir yandan Post yapısal ve post kolonyal bir dönemi tartışırken, diğer yandan en eski ve klasik Alman metinlerden en yeni eserlere kadar zamanla çok şeyin değiştiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle kongremizin bu bağlamda yeni eserler ve bakış açılarıyla ufkumuzu açmaya katkı vereceğini düşünüyoruz. Kongremiz bu temayla sınırlı değil elbette. Özgün ve konu dışı bildiri önerilerine açığız ve bu bildiriler için de özel oturumlar düzenleyeceğiz” dedi.

Müzik dinletisi eşliğinde verilen aranın ardından Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde devam edecek kongre 3 gün boyunca devam edecek.