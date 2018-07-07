25.Sultan Sekisi Toplantısı Aşık Sümmani yurdu Narman’da yapılacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, geleneksel olarak her yıl tertip etmiş oldukları ve ahilik geleneği izlerini taşıyan Sultan Sekisi toplantılarında Erzurum’u ve bölgeyi ilgilendiren önemli bir konuyu ele alıp işlediklerini, konuyla ilgili kamu oyunu ve yetkilileri bilgilendirdiklerini ,yol haritaları çizdiklerini ve farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, şimdiye kadar yapmış oldukları toplantılarda hedeflerine tam ulaştıklarını ve bu toplantılar sayesinde Erzurum’a ve bölgeye ciddi katkıda bulunduklarını ifade etti.

DAP Projesi’yle bu toplantıların startını verdiklerini hatırlatan Güzel, Sultan Sekisi Toplantılarıyla Sarıkamış Harekatının ülkeye tanıtıldığını, Ovit geçidi, Kış Turizmi, Hızlı Tren, Sağlık Turizmi gibi konularının gündeme getirildiğini ve tabyaların bu toplantılarla gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

Güzel. yine bu toplantılarda, Organik Tarım,İpek Yolunda Demiryolu,Bölgesel Kalkınmada Tohumculuk,Kış Turizmi, 2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları,Sınır Kapılarında Dış Ticaret,Enerji ve Savunma Sanayi,Erzurum Bölgesi Uygun Yatırım Alanları,Erzurum ili Kalkınma Raporu,Çoruh Vadisinin Coğrafi ve Kültürel Zenginlikleri,Oltu Şura Hükümeti,Yanık Dere Şehitleri,Erçimsan,Hınıs’ın Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri gibi konuları işlediklerini ve bu konularda istenilen amaca ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl “Narman’ın’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri ” konusunu işleyeceklerini ifade eden Güzel, yapacakları bu toplantı ile Aşık Sümmani’nin yurdu olan Narman’ın potansiyel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı, ilçenin sorunlarına parmak basmayı ve bölgeyi kalkındıracak aktörleri dile getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Narman Belediyesi ve Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenecek olan toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Narman Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Erzurum Narmanlılar Derneğinin katkı sunacağını belirten Güzel , programın 14 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30 da Narman’da Burhanettin Eser Kültür Merkezi’nde “Narman’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri” konusu ile panel şeklinde yapılacağını ve toplantının

Samikale Köyü ve Peribacalarının gezilmesiyle sonlanacağını söyledi.

Prof Dr.Erol Kürkçüoğlu’nun yönetici olduğu ve Prof.Dr, Dilaver Düzgün, Prof.Dr.İbrahim Kopar ve Dr.Şerafettin Çakal’ın , panelist olarak katılacakları 24.Sultan Sekisi Toplantısı’na katılmak isteyen vatandaşlar için 14.07.2018 Cumartesi günü saat 07 00 da Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde araçların hazır olacağını belirten Er-Vak Başkanı Güzel ,şehir içinde ve şehir dışında yaşayan tüm Erzurumluları etkinliğe davet etti.