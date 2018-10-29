29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum'da coşkuyla kutlandı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

Kutlamalara, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İdari ve Yargı Mensupları, Siyasi Parti İl Başkanları ,daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Azizoğlu, vatanın her köşesinde namusu ve onuru için savaşarak bağımsızlığını kazanan bir milletin mensubu olmaktan onur duyduğunu belirterek, “95 yıldır büyük bir özveri, gayret ve umutla bugünlere getirdiğimiz demokratik hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin kurulup gelişmesini ve dünya medeni milletler arasındaki onurlu yerini almasını sağlayan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yanında istiklal mücadelesi veren kahraman silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Yiğitler diyarının kahraman evlatları, küresel dünyanın güçlü aktörleri yeni güçlü ortaklar istemiyorlar. Cumhuriyetimiziniz 95. Yılını kutladığımız bugün vakit dünyaya yepyeni bir müjdenin haykırılma vaktidir” dedi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla süren programda, 9. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Takımı ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı birlikte gösteri sundu.

Program, atletizm sporcularının Azizoğlu'na Türk bayrağı vermesinin ardından askeri birlikler, emniyet birimleri ile çeşitli kurumların personeli ve araçlarının resmi geçidiyle sona erdi.