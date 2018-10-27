29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin provası yapıldı

Erzurum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yıl dönümünde düzenlenecek olan törenlerin provası yapıldı.

Havuzbaşında yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine iki gün kala yapılan provaya askeri birlikler ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim günü yapılacak törenlerde herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için hazırlıklar yeniden gözden geçirildi. Selamlama, kutlama ve tören geçişlerinin ardından zırhlı araç geçişleriyle prova tamamlandı. Havuzbaşı, Paşalar, Hastaneler ve Cemal Gürsel Caddeleri, prova nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken trafik polisi, sürücüleri alternatif yol ve caddelere yönlendirdi.