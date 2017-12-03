Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 12:19

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Erzurum’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde toplanan Türkiye Sakatlar Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum Down Sendrom Engelliler Derneği, Körler Derneği, Erzurum Kent Konseyi üyeleri Havuzbaşı Atatürk anıtına çelenk koyarak, basın açıklaması yaptılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03 Aralık 2017 12:19


Atatürk Anıtına çelenk sunumu ardından basın açıklaması yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, “Bizler işsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engele rağmen umutla, aşla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyiz. Ülkemiz nüfusunun 12,29’u engelli. Bu kişiler evlerinden çıkamıyorlar. Sokağa çıkan bir avuç engelli ise sosyal ve kültürle yaşama aktif olarak katılmakta çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hemen her gün karşılaştığımız iş facialarıyla, trafik kazaları, nefret söylemleriyle beslenen toplumsal şiddetle, kadının erkeğin şiddetine maruz kalmasıyla, cehaletle, sağlık hizmetlerine yeteri kadar erişememekle, önlenebilir pek çok sorunlar nedeniyle engelli olduk. Bugün engelliler günü. Biz engelliler birleştik sizin de bizimle olmaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.


Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, “Biz her zaman ASP olarak yanlarındayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
2
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    2°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç