Atatürk Anıtına çelenk sunumu ardından basın açıklaması yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, “Bizler işsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engele rağmen umutla, aşla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyiz. Ülkemiz nüfusunun 12,29’u engelli. Bu kişiler evlerinden çıkamıyorlar. Sokağa çıkan bir avuç engelli ise sosyal ve kültürle yaşama aktif olarak katılmakta çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hemen her gün karşılaştığımız iş facialarıyla, trafik kazaları, nefret söylemleriyle beslenen toplumsal şiddetle, kadının erkeğin şiddetine maruz kalmasıyla, cehaletle, sağlık hizmetlerine yeteri kadar erişememekle, önlenebilir pek çok sorunlar nedeniyle engelli olduk. Bugün engelliler günü. Biz engelliler birleştik sizin de bizimle olmaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, “Biz her zaman ASP olarak yanlarındayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.