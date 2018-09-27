3 bin kişiyi ilgilendiren dev yatırım

Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan toplamda 10 yatırımcıya ait sanayi tesisleri ve 62 dersliğe sahip 2000 öğrenci kapasiteli 2. OSB Özel Bilim Teknik Koleji'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

OSB 216 hektarlık alanda 2 etap ve toplamda 85 sanayi parsel alanına sahip olarak planlandı. Yapılan proje kapsamında 1.Etap ta yer alan 32 yatırımcının toplam yatırım tutarı 210 milyon TL ve bu yatırımlarla 1100 kişilik istihdam hedefleniyor. 2. Etap da ise 26 firmaya ön tahsis yapılmış durumda.

Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu yatırımcıların Türkiye'nin böyle bir zor dönemden geçtiği sırada geri atmamalarını kahramanca bulduğunu ifade ederek,“ Biz bu temel atma sürecine gelinceye kadar yoğun bir gayret sarf ettik. Belediyemizin diğer kamu kurumlarımızın iş makinaları bu arsaların düzeltilmesi hususunda tam 1.5 yıldır yoğun bir çaba sarf ettiler bu çabanın sonucunda bugün kahramana sanayicilerimizle bütün dünyanın üzerimize geldiği Türkiye'nin üzerinde kara bulutların dolaştırılmaya çalışıldığı bu dönem de yine Anadolu'nun kapısı yiğitler diyarı Erzurum'dan yeniden bir meşale yakılarak yeni yatırımlara Türkiye'miz Erzurum'dan başlıyor. Bu yatırımcılarımızı bu kahraman sanayicilerimize şuanda ki 10 yatırımcımızı huzurla saygıyla selamlayarak teşekkür ediyorum “ dedi.

Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu iktidar olarak milli ve yerli üretime her zaman destek olacaklarının vurgusunu yaparak “ Bizler insanoğlu olarak üretmenin ve ürettiklerimizin de hem teknoloji anlamında üretmenin ve eğiterek üretmenin gerekliliğine inanarak 15 yıldır hizmet veren bir iktidarız. 15 yıllık iktidarımız döneminde şehrimizde dahil olmak üzere onlarca farklı ilimizde özellikle organize sanayi bölgeleri açılışları gerçekleştirerek hem yerli ve milli üretimin olmasına hem de bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına destek olmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise,“ Öncelikle şunu ifade edeyim ki bir şehrin olmazsa olmazı sanayi yatırımlarıdır. Burada sanayi yatırımlarına yer tahsisi yapılıyor. Uzun süreden berri bu işe başlandığını sonunda birinci etabının tamamlandığını görüyoruz. Ben önce şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böyle bir dönemde ekonominin sıkıştığı ülkemizin büyük bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde böyle 10 tane tesisisin ve bir okulun hizmete açılması çok önemli” dedi.

Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhon, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, sanayiciler ve işçiler katıldı.

Temel atma töreninin ardından Vali Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen yatırımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.