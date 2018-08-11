3. Geleneksel Çermik festivali başladı

Geleneksel Çermik festivali coşkuyla başladı.

Mehter takımının eşlik ettiği kortej yürüyüşü Ilıca Şehitlik Anıtının önünde başlayıp Orhan Tavlı Stadı festival alanında sona erdi. Yürüyüşün ardından Mehteran Takımı ve boks takımı gösteriler sundu. Coşkulu başlayan festivalde gösterilerin ardından çermik dağıtımı yapıldı.

Yürüyüşe AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Güreşçiler, Termal Spor Kulübü, Aziziye boks takımı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum’un sosyal etkinliklerde zirveye koştuğunu söyleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan Aziziye Belediye Başkanımız Muhammet Cevdet Orhan göreve başladığı yıllardan itibaren çok güzel projelere imza attı. Buraya gelmeden önce Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türk Oyunları festivalindeydim. Erzurum her alanda olduğu gibi sosyal etkinliklerde de zirveye koşuyor" ifadelerini kullandı.

Termal tesisleri geliştirip kentsel dönüşümlere devam edileceğini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "3’üncüsü düzenlenen bir festival, artık geleneksel hale gelmiştir. Her yıl peş peşe devam eden Çermik festivalimizi düzenleyen tertip komitesine, Aziziye Belediye Başkanımızı ve muhtarımızı tebrik ediyorum. Termal tesisimizi geliştirmeye ve bu bölgedeki kentsel dönüşümlere devam edeceğiz" dedi.

Termal tesislerin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan "Bu yıl Çermik festivalinin 3’üncüsünü yapıyoruz ve önümüzdeki yıl da gerçekleştirerek Ilıcamızdaki Çermik festivaline geleneksel ifadesini kazandıracağız. Turizm sektöründe adını duyurmuş olan Erzurum’da en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de termal turizmi ön plana çıkartmaktır. Bu alanda belediyemizin şirketlerinden olan Ilıca A.Ş tarafından işletilmekte olan Ilıca termal tesisimiz 5 yıldızlı otel konforunu aratmaksızın şehir içinden şehir dışından ve yurt dışından gelen bütün müşterilerimize konaklamalı olarak hizmet vermektedir. Erzurum denilince akla ilk gelen kış sporlarının yanında termal turizminde adını alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum’un çeşitli noktalarında da termal potansiyel vardır ve kış turizmiyle de entegre olup termal turizmin Erzurum’a katkı sağlaması açısından bu tür tesisleri artırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam geç saatlere kadar devam eden festivalde son olarak Kolpa müzik grubu sahne aldı. Etkinlikler ve konserlerle 3 gün boyunca sürecek olan festival pazar günü sona erecek.