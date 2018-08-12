Çermik Festivalinde “Erzurum’un en güzel buzağıları” yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere, Ilıca Termal Tesislerinde ücretsiz kaplıca ve yem hediye edildi.
Geleneksel 3. Çermik Festivalleri etkinlikleri kapsamında Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı. Çermik Festivali etkinlik sahasında düzenlenen güzellik yarışmasına, 8 buzağı katıldı.
Yarışmayı Ilıca Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhonve vatandaşlar izlerken Ilıca Tarım Müdürü Ümit Koç ve Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman’da yarışmaya jürilik yaptı.
Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile bireyleri eşliğinde çıkan buzağılar arasından, birincilik ödülü Murat Çağrı adlı vatandaşın “Dadaş” adlı buzağısına gitti.
Birinciye ücretsiz Ilıca Termal Tesislerin de kaplıca ve yem ödülünü Ilıca Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhon verdi.