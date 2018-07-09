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09 Temmuz 2018 09:55

3 Temmuz Stadı teşekkürü

Erzurum Amatör Futbol İl Tertip Komitesi, 3 Temmuz Stadı’nın çehresini değiştiren Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür etti.

3 Temmuz Stadı teşekkürü

09 Temmuz 2018 09:55


Erzurum’da Amatör Futbol İl Tertip Komitesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, 3 Temmuz Stadı’nda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.


ASKF 2. Başkanı Suat Hayri Güneş, Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, Harbişspor Başkanı Ferit Karakoca ve Palandöken Belediyespor’un başarılı yöneticilerinden Ümit Aytan, Taşkenligil’i Amatör Futbol İl Tertip Komitesi olarak ziyaret ederek, stada yaptığı yeni kulüp binaları için teşekkür etti.


AMATÖR MAÇ MÜJDESİ


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığının destekleri sonucu, Erzurumlu futbol severlerin hayal ettiği 3 Temmuz Stadı Projesini hayatiyete geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “3 Temmuz Stadı’ndaki amatör kulüplerimizin soyunma odalarını yıkarak, yerlerine iki katlı modern binalar yaptık. Kısa bir süre içinde bu binalar tamamlanacak ve kulüplerimizin hizmetine sunacağız” dedi.


Taşkesenligil, ayrıca, 3 Temmuz Stadı’nın sentetik çim saha zeminin de farklı bir çalışma ile amatör lig maçları ile BAL maçlarının da oynanması için önemli bir çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi.


Taşkesenligil, “Zemini inşallah portatif hale getirerek, genç maçların yanı sıra, amatör futbol maçları ile BAL maçlarının da bu zeminde oynanabilecek konuma getireceğiz” diye konuştu.


Taşkesenligil, ayrıca, amatör futbol severlerin rahatlıkla maç izleyebilecekleri ve çay ihtiyaçlarını da karşılaşabilecekleri kafeterya da yapacaklarını sözlerine ekledi.


AMATÖR F UTBOL ADINA BİR MİLAT


Ziyarette kulüp binalarının yapımının bir an önce biteceğini diğer iyi olan binaların yapılan yeni binalar hizasına gelebilmesi için giydirme cephe yapılacağını ifade eden GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 3 Temmuz Stadı’ndaki değişimin Erzurum amatör futbolu adına bir milat olduğunun altını çizdi.


Taşkesenligil, “3 Temmuz Stadı, Erzurum’da futbolun kalbinin attığı bir spor tesisimiz, buranın modern görünüme kavuşması ve önemli vizyon kazanması bizim içinde bir gurur vesilesi olacaktır. Şimdiden amatör camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.


İL MÜDÜRÜMÜZÜ TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ


Ziyarette Tertip Komitesi adına konuşan aynı zamanda da Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanı Harbişspor Kulübü Başkanı Ferit Karakoca, ziyaret gerçekleştirdikleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.


Karakoca, “İl Müdürümüz Fuat beye, şahsım, kulübüm, derneğim ve tüm 3 Temmuz Stadı ailesi adına Teşekkür ediyorum” dedi.




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