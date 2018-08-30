30 Ağustos Zafer Bayramı Aşkale’de kutlandı

Hükümet Konağı önünde ki Atatürk anıtında düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Şenol Polat , ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Semih Karataş , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , daire amirleri , Ak parti İlçe Başkanı Kerim Polat , CHP ilçe Başkanı Cafer Akbaba , Saadet Partisi ilçe Başkanı Nusret Bilen ve Muhtarlar katılım sağladı.
Atatürk anıtına çelenklerin sunumunu ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Şenol Polat gerçekleştirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Hükümet meydanında düzenlenen tören günün anlamına uygun konuşmaların yapılması sonrası heyetin İlçe Jandarma Komutanlığını ziyareti ile son buldu.