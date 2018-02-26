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26 Şubat 2018 16:49

300 koyun şartları Aşkale’de tutmadı

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak.

300 koyun şartları Aşkale’de tutmadı

26 Şubat 2018 16:49


Aşkale ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilerin ve vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Aşkale İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda ve ilçe Tarım Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen toplantıya İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran ve vatandaşlar katıldı.


Slayt sunumu ile aktarılan bilgiler sonrası şartların ağır olmasına toplantıya katılan bir çok vatandaş tepki gösterdi.


300 Koyun projesi kapsamında destek verilecek üretici kriterleri yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan üreticilerde Üretim yapacağı yerin mera alanı, Kaba yem üretebilirliği, Hayvan varlığı, Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir), Hayvan barınağına sahip olması, Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecek.


Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek.


Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM’in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.


Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı verilecek.




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