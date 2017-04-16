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16 Nisan 2017 16:31

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

32 ilde saat 07.

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

16 Nisan 2017 16:31

00’de başlayan oy verme işlemi sona erdi.


Bazı illerde referandumda saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 saatleri arasında sandık başına gitti. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.




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