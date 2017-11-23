35 yıl sonra İstanbul’dan Erzurum’a dönerek çiftçilik yapmaya başladı

Aslen Erzurumlu olan ve 35 yıldır İstanbul’da ikamet eden 51 yaşındaki Hatice Tan Pektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek Erzurum’da çiftçilik yapmaya başladı.

Hatice Tan Pektaş, Aşkale İlçesine bağlı Tazegül Mahallesinde emekli parası ve tüm birikimiyle 40 dönümlük arazi kiralayarak çiftçilik yapmaya başladı.

Çiftçilik yapmak için birikimleri dışında 50 bin TL de ihtiyaç kredisi çektiğini ifade eden Pektaş, çiftçiliği çok sevdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.

Pektaş, çiftçilik yaptığı Tazegül Mahallesi’nde Gazeteniz Milletinsesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 35 yıldır İstanbul’da ikamet ettiğini hatırlatan Hatice Tan Pektaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Geçin köylerinize hayvancılığa yönelin’ çağrısı yapmıştı. Ben de bu çağrıya kulak vererek köyüme geldim. Memur emeklisiyim. Emekli olduktan sonra memleketime gelerek birikimlerinin yanısıra 50 bin TL’lik ihtiyaç kredisi aldım. Kendi ellerimle burada bir takım yatırımlar yaptım ve bir çiftlik kurdum. Burada çiftçilik yapmak istiyorum. Kadın elinin değdiği her iş, değer kazanıp bereketleniyor. Şu bir gerçek ki, kadınlar yaptıkları işe yüreklerini koyuyorlar. Tarım gibi ülkemizin önemli konularından birinde kadın çalışkanlığının ayrıca çok değerli olduğuna inanıyorum. Tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü olmamızda kadınlarımızın büyük emeği var. Bence bu kadınlar için bir örnektir. Kadınlar isterse her işi yapabilirler. İnşallah hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Hayvan beslemek, arıcılık yapmak istiyorum. Tandır yapacağım. Bütün kurslara başvurdum. Gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bana yardımcı olsun. Destek bekliyorum.“ dedi.