4 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı

Kaza mahalinde otomobilden savrularak yere saçılan yaralılar adeta can pazarı yaşadı.

Kaza bugün gece saatlerinde Erzurum - Ağrı Karayolu Horasan çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fevzi Yiğit idaresindeki 49 AS 754 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma uçtu.

Kazada ağır yaralanan 4 yaralı vatandaşların yoğun çabaları sonucu gecenin karanlığında kurtarıldı. Kurtarma sırasında yaşanan can pazarı İHA muhabirinin objektifine an be an yansıdı.

Yaralılardan birisi vatandaşlara adeta yalvararak, “Donduk burada kurtarın bizi” diye yardım talebinde bulundu.

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kurtarılarak uçurumdan sedyelerle çıkarılan 4 yaralıdan 2’i Horasan Devlet Hastanesine 2’i de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erzurum’a sevk edilen İsmail ve Halil Titiz’in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Yaralı 4 kişinin Ardahan’da inşaat işçisi olduğu, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketleri Van’a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

“Aynı yerde 1 yıl içerisinde 7. kaza”

Öte yandan vatandaşlar bugün meydana gelen trafik kazasının olduğu yerde 1 yıl içerisinde 7. kaza olduğunu belirterek geçtiğimiz haftada yine aynı noktada askeri zırhlı aracın uçtuğunu ve 3 askerin yaralandığını söylediler.

Yolda ışıklandırma olmadığı ileri süren vatandaşlar bir anda kavşak sonrası yolun 90 derece bittiğini, sürücülerin hakimiyeti toparlayamayıp uçuruma uçtuklarını iddia ettiler.

4 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparak tahkikat başlatıldı.