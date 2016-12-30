Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:01

4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait kitap ele geçirildi

4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait kitap ele geçirildi

30 Aralık 2016 16:01

Erzurum’da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay önce istihbari çalışmalarda Ağrı’da ikamet eden 2 şahsın elinde bulundurduğu maddi değeri oldukça yüksek ve Roma dönemi ait olduğu değerlendirilen kültür ve tabiat varlığını Erzurum’da 4 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisini elde etti. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların Erzurum’un Aziziye ilçesinde buluşarak tarihi eserleri satacakları tespit edildi. Şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği bulunan kitap ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli şahıslar A.Ç., T.U., M.K., İ.E., R.Ö., ve U.T., gözaltına alınarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -7°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç