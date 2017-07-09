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09 Temmuz 2017 14:22

4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4.

4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

09 Temmuz 2017 14:22

Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan Murat Ertürk Güreş Arenasında başladı.


Dün yapılan kortej yürüyüşünün ardından bugün güreşler start aldı. Minikler ve yıldızlar kategorisinde 7 ayrı kiloda yarışacak güreşçilerden birincilere 3, ikincilere 2, üçüncülere 1’er altın hediye edilecek.


Büyükler kategorisinde 8 ayrı kiloda yarışacak güreşçilerden birincilere 12, ikincilere 5, üçüncülere 3 altın, başta ise birinciye 20, ikinciye 10, üçüncüye 5 altın verilecek.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne rakip olmak için Erzurum’da karakucak güreşlerini yaptıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Göreve geldiğimizde güreş, Erzurum’da adeta can çekişiyordu. Birinci hedef olarak Erzurum’a güreş arena yapmak istedik. Karakucağın Kırkpınar’ı olması için Erzurum’da böyle bir şey başlattık. Türkiye ve yurt dışından birçok güreşçi bu organizasyona katılım sağladı. 6 başpehlivanımızla birlikte bütün kategorilerde güreş tutuldu." diye konuştu.




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