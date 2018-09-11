40 yıl sonra buluştular

Mezunları makamda kabul eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nde uzun veya kısa süreli okuyan pek çok mezunun fırsat buldukça gelip hatıralarını yeniden yaşadıklarını söyledi.

Çomaklı, “Eski mezunlarımız olarak sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin orada mutlaka bir Atatürk Üniversitesi mezunuyla karşılaşırsınız. Artık üniversite bünyesinde kurduğumuz Kariyer Merkezi sayesinde eski öğrencilerimizin, yıllar sonra üniversiteleriyle buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, bu merkezin; mezun ve mezun adaylarına yönelik akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, mezunlar ile iş birliği gerçekleştirmek, mezunların üniversite ile sosyal ve kültürel bağını geliştirmek amacıyla kurulduğunu da ifade etti.

Her mezunu birer gönüllü elçi olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Çomaklı, eğitim gördükleri üniversiteyi ve o dönemde yaşadıkları şehri unutmayarak ziyaret gerçekleştiren mezunlara teşekkür etti.

1978 mezunları Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Erzurum'u hiç unutmadıklarını ve yeniden bu şehirde ve öğrenim gördükleri üniversitede bulunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirttiler ve Atatürk Üniversitesinin müthiş bir bilim yuvasına dönüştüğünü gözlemlediklerini, kampüsü ise çok beğendiklerini söylediler.