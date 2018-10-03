400 öğrenceyi bisiklet dağıtıldı

3 Temmuz stadyumunda çeşitli etkinliklerle kutlanan programa Vali Seyfettin Azizioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe 18 ilçeden katılan 400 öğrenciye bisiklet dağıtılırken öğrenciler arasında çuval yarışı ve halat çekme yarışmaları da yapıldı.

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Sağlık Bakanlığının güzel bir projeye imza attığını belirterek “ Sağlıklı yaşamak elbette ki önemli isteriz ki doktorlarımıza hiç ihtiyaç olmasın Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Hastanelere düşmemek içinde sağlıklı yaşama dikkat etmemiz gerek. Bugün sağlıklı yaşamın şartlarından bir tanesi olarak 400 tane bisikleti kıymetli öğrencilerimize dağıtıyoruz. Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığımız gerçekten güzel bir proje başlattı” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ise öğrencilere “3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri kapsamında dağıtılan 400 bisikletin sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli olacağını ifade etti.

Etkinlikler Vali Seyfettin Azizoğlu'nun da katıldığı 3 Temmuz Stadyumundan, Havuz Başı Kent Meydanına kadar süren kortej yürüyüşle son buldu.