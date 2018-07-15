İlk günün sonunda Türkiye 15 madalya kazandı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılan 4’ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye’den toplam 130 sporcu yarıştı. İlk gün yarışmalarında Türkiye 6 Altın, 6 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandı.
İlk gün yarışmalarında Kadınlar 100m, 400m, 400m engelli, Yüksek atlama, 4100 bayrak, Erkekler Uzun atlama, 100m, 400m, 400m engel ve 4100 bayrakta madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar:
100 metrede 1. Krystsına Tsımanovskaya, 2. Lucıja Pokos, 3. Olga Lensk
400 metre, 1. Belgyan Sanda, 2. Derya Yıldırım, 3. Kristına Dudek
400 metre engel 1. Emel Şanlı, 2. Ida Sımuncıc, 3. Nova Levy
Yüksek Atlama 1. Kadriye Aydın, 2. Esmanur Alkaç, 3 Merve Menekşe
4100 metre Bayrak 1. Romanya, 2. Türkiye, 3. Hırvatistan
Erkekler:
100 metre Jak Ali Harvey, 2. Emre Zafer Barnes, 3. Yiğitcan Hekimoğlu
400 metre Yavuz Can , 2 Batuhan Altıntaş, 3, Eran Simoni
Uzun atlama, 1. Emre Dalkıran, Muhammer Demir, 3. Alper Kulaksız
400 metre Engel, 1. Hrvoje Cukman, 2. Adam Ya Akobi
4x 100 metre Bayrak, 1. Türkiye, 2. Romanya,3. İsrail