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15 Temmuz 2018 15:01

4’ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nın ilk gününde Türkiye 15 madalya kazandı

Erzurum’da düzenlenen 4’ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında ilk gün sonunda dereceye girenler belli oldu.

4’ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nın ilk gününde Türkiye 15 madalya kazandı

15 Temmuz 2018 15:01

İlk günün sonunda Türkiye 15 madalya kazandı.


Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılan 4’ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye’den toplam 130 sporcu yarıştı. İlk gün yarışmalarında Türkiye 6 Altın, 6 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandı.


İlk gün yarışmalarında Kadınlar 100m, 400m, 400m engelli, Yüksek atlama, 4100 bayrak, Erkekler Uzun atlama, 100m, 400m, 400m engel ve 4100 bayrakta madalyalar sahiplerini buldu.



Kadınlar:


100 metrede 1. Krystsına Tsımanovskaya, 2. Lucıja Pokos, 3. Olga Lensk


400 metre, 1. Belgyan Sanda, 2. Derya Yıldırım, 3. Kristına Dudek


400 metre engel 1. Emel Şanlı, 2. Ida Sımuncıc, 3. Nova Levy


Yüksek Atlama 1. Kadriye Aydın, 2. Esmanur Alkaç, 3 Merve Menekşe


4100 metre Bayrak 1. Romanya, 2. Türkiye, 3. Hırvatistan



Erkekler:


100 metre Jak Ali Harvey, 2. Emre Zafer Barnes, 3. Yiğitcan Hekimoğlu


400 metre Yavuz Can , 2 Batuhan Altıntaş, 3, Eran Simoni


Uzun atlama, 1. Emre Dalkıran, Muhammer Demir, 3. Alper Kulaksız


400 metre Engel, 1. Hrvoje Cukman, 2. Adam Ya Akobi


4x 100 metre Bayrak, 1. Türkiye, 2. Romanya,3. İsrail




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