5. Doğu Anadolu Kitap Fuarı açıldı

Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarının açılışı yapıldı.

Açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Erzurum’un bir medeniyetler şehri olduğunu böyle fuarların medeniyetler şehrinde olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek ‘’Bizim medeniyetimiz elbette ki kitap medeniyetidir. Endülüs’den Bağdat’a kadar bütün şehirlerimizde tarihin her döneminde çok büyük kütüphaneler çok büyük medeniyet eserleri çok büyük medreseler inşa edilmiştir. Bugün Doğu Anadolu’muzun merkezi olan Erzurum’da Selçuklulardan itibaren önemli medreselere önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan büyük bir medeniyet şehridir. Erzurum Doğu Anadolu’nun adından söz ettiren önemli şehirlerimizin başında. Bu yıl beşincisi yapılan bu kitap fuarının geçen yıl dördüncüsüne de ben katılmıştım birincisine ise Ardahan valisi iken katılmıştım. Geçen yıl ki kitap fuarımız Türkiye’de ikinci olmuştu. Katılım ve kitap satışı açısından ki onun mekanı çok daha küçüktü. Ama bugün burada ki büyük fuarımızın açılışıyla birlikte inanıyorum ki Erzurum birinci kitap fuarı düzenleyen şehir haline gelecek. Erzurum’a gelen tüm yayıncılarımıza teşekkür ediyorum hayırlısını olmasını diliyorum’’ dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ‘’ Bu fuara 200 üzerinde yayınevinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Burada paneller söyleşiler bir takım çalıştaylar yapılacak. İçerisinde bulunduğumuz fuar merkezi bütün bunları yapmaya elverişli. Bugün hayırlısıyla 6 gün sürecek olan fuarımızın açılışını yapıyoruz öğrenci kardeşlerimizi tüm Erzurumlu hemşerilerimi buraya bekliyorum şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

5. Doğu Anadolu Kitap Fuarı 13 Mayıs Pazar gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde devam edecek.