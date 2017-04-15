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15 Nisan 2017 13:05

5 günde 4 program

TRT Erzurum Radyosu THM Çocuk Korosu 5 günde 4 program gerçekleştirecek.

5 günde 4 program

15 Nisan 2017 13:05


TRT TÜRKÜ radyo kanalında TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanan Bizim Eller programında 17 Nisan 2017 Pazartesi günü saat: 13.00-14.00 arasında canlı olarak yapılacak yayında, birbirinden seçkin eserlerin, EYOF’ta şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden TRT Erzurum Radyosu THM Çocuk Korosu tarafından seslendirileceği bildirildi. Şair ve yazar İsmail Bingöl’ün de katılacağı yayında koroyu şefleri THM Sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetecek.


Ayrıca; EYOF’ta Erzurum’un gururu olan Çocuk Korosunun 20 Nisan’da “Yare Söyle” programına katılacağı, 21 Nisan 2017 Cuma günü 100 kişilik dev koro ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yine TRT Türkü kanalında canlı yayınla kutlamalara katılacağı, aynı gün akşam Atatürk Üniversitesinde bir konser vereceği öğrenildi.




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