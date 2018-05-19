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19 Mayıs 2018 11:12

50 yıllık karısını baltayla öldüren adama müebbet hapis cezası

Erzurum’da, 50 yıllık resmi nikahlı karısını uyurken baltayla öldüren 85 yaşındaki adama, 2.

50 yıllık karısını baltayla öldüren adama müebbet hapis cezası

19 Mayıs 2018 11:12

Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı.


2 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Yoncalık semti Rabia Ana Mahallesi Değirmi Sokak’taki üç katlı müstakil evin üst katında meydana gelen olayda, Ali Kahraman, sahur vakti 5 çocuk annesi eşi Adalet Kahraman’ı (74) baltayla öldürdükten sonra gidip adliyede görevli polislere “Ben eşimi öldürdüm. Sebebini sormayın” diyerek teslim oldu.


Olayın ardından tutuklanarak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince, eşi Adalet Kahraman’ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanık Ali Kahraman’la ilgili hükmün temyiz incelemesi tamamlandı. Avukatının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince yapılan temyiz incelemesi sonucu sanığa verilen ceza, usul ve yasaya uygun bulunarak onandı.



“Ceza ehliyeti var“


Sinirsel rahatsızlığı bulunduğu yönünde ifade vermesi üzerine Ali Kahraman hakkında ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, "kasten öldürme suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmadığı" yönünde rapor verildi.



Olay


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, cinayet olayı 2 Temmuz 2014 günü Yakutiye İlçe Merkezi Yoncalık Mahallesi Değirmen Sokak 6 numaralı evde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Kahraman eşi Adalet Kahraman’ın kendisi ile birlikte köye gelme isteğini reddetmesi üzerine sinirlenerek kömürlükten aldığı kazmayı yatakta uyuyan 50 yıllık karısının kafasına birkaç kez vurarak öldürdü. Ali Kahraman olayın ardından adliye polis noktasına giderek teslim oldu.




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