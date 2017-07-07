Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 12:42

52 yıl aradan sonra Erzurum’da hasret giderdiler

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fito Teknik Bölümü 1965 mezunları 52 yıl aradan sonra Erzurum da bir araya gelerek hasret giderdiler.

52 yıl aradan sonra Erzurum’da hasret giderdiler

07 Temmuz 2017 12:42


Palandöken Belediye Başkanlığını da ziyaret eden guruba Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İlçenin tarihi hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Bulutlar, Palandökenin her gecen gün büyüyen ve gelişen Türki’ye de kış turizmini merkezi konumuna geldiğini söyledi.


Bulutlar, birkaç yıl önce çıkan bir yasayla köylerin mahalleye dönüştüğünü ifade ederek “Belediye olarak hizmet alanımız genişledi İlçe merkezi ile birlikte 26 mahallemiz var yaklaşık 165 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Palandöken ilçemizi marka haline getirmek için önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yaşanabilir Palandöken için var gücümüzle çalışmaktayız” dedi.


Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fito Teknik Bölümü 1965 mezunları 52 yıl aradan sonra geldikleri Erzurum da çok etkilendiklerini “ Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutların misafirperverliğinden memnun kaldıklarını dile getirerek Erzurum ve Palandöken den güzel anılar ile ayrılıyoruz” dediler.


Grup üyeleri belediye başkanına çiçek takdim ederken, Başkan Orhan Bulutlar ise Palandöken’i ve Erzurum’u tanıtan kitap broşür ve benzeri tanıtıcı ürünlerden oluşan çanta hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!