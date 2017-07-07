52 yıl aradan sonra Erzurum’da hasret giderdiler

Palandöken Belediye Başkanlığını da ziyaret eden guruba Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İlçenin tarihi hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Bulutlar, Palandökenin her gecen gün büyüyen ve gelişen Türki’ye de kış turizmini merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Bulutlar, birkaç yıl önce çıkan bir yasayla köylerin mahalleye dönüştüğünü ifade ederek “Belediye olarak hizmet alanımız genişledi İlçe merkezi ile birlikte 26 mahallemiz var yaklaşık 165 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Palandöken ilçemizi marka haline getirmek için önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yaşanabilir Palandöken için var gücümüzle çalışmaktayız” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fito Teknik Bölümü 1965 mezunları 52 yıl aradan sonra geldikleri Erzurum da çok etkilendiklerini “ Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutların misafirperverliğinden memnun kaldıklarını dile getirerek Erzurum ve Palandöken den güzel anılar ile ayrılıyoruz” dediler.

Grup üyeleri belediye başkanına çiçek takdim ederken, Başkan Orhan Bulutlar ise Palandöken’i ve Erzurum’u tanıtan kitap broşür ve benzeri tanıtıcı ürünlerden oluşan çanta hediye etti.