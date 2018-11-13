6. Üniversite-STK buluşması gerçekleşti

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle 6. kez bir araya geldi.

Konukevi 2'de düzenlenen toplantıda, STK temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı'ya, Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli eşlik etti.

Yaklaşık 200 STK, dernek ve vakıf temsilcisine hitap eden Rektör Çomaklı, göreve geldikleri günden bu güne, üniversite-toplum kaynaşmasında önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, üniversite-STK buluşmasının artık sağlam bir zemine oturduğunu ve Erzurum için farklı görüşler ortaya çıktığını söyledi.

Üniversite-STK toplantılarının 6.'sını gerçekleştirerek önemli bir seviyeye gelindiğini ifade eden Rektör Çomaklı, toplantıların gün geçtikçe daha faydalı bir hale gelmesinde İhtisas Komisyonlarının özverili çalışmalarının etkili olduğunu belirterek, toplantıların gerçekleşmesinde emeği geçen Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli'ye de teşekkür etti.

Oluşturulan komisyonların faydasını, alınan sonuçlarla daha somut bir şekilde görüldüğünü söyleyen Çomaklı, ortak amacın topluma fayda sağlama ve Erzurum'un gelişmesi olduğunu belirtti.

Üniversitelerin Asli Görevi Eğitim-Öğretim Yapmak ve Topluma Fayda Sağlamaktır

Rektör Çomaklı: “Toplantıların düzenlenmesinde karşılaşılan zorluklar asla bizleri yıldıramaz. Ne olursa olsun üniversite- toplum kaynaşmasını gerçekleştireceğiz. Yeni Nesil Üniversite gerekliliklerinden biri de toplumsal birlikteliği sağlamak. Bizim amacımız burada şehirle üniversiteyi buluşturmak. Üniversitelerin birinci görevi eğitim-öğretim yapmak, ardından ise topluma fayda sağlamak. Biz de bunu en iyi şekilde yapmanın çabası içerisindeyiz. Üniversitemizde bu manada ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Yine yakın bir tarihte Arama Konferansı düzenleyerek Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesini sürdürmeye devam edeceğiz.

Üniversitemizin ciddi alt yapı imkânları var ve biz bu imkânları daha ileriye götürüyoruz. 61 yıllık bir üniversite olarak Türkiye'nin sorunu olan patent-marka sorununa el atarak yeni çalışmalar başlattık. Üniversite-toplum, üniversite-sanayi iş birlikleriyle bu alanda yol alacağımıza inanıyorum. Bizim için en değerli akademisyen, bilgisini legal bir şekilde ekonomiye dönüştüren ve topluma kazandıran akademisyendir. Amacımız, büyük bir bilgi birikimine sahip ve teknolojik alt yapının olduğu dev yapıyı şehirle buluşturmak” ifadelerini kullandı.

Güvenli: “Topluma Fayda Sağlamaya Çalışıyoruz”

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli ise komisyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, toplantıların bir şehrin ve bölgenin kalkınmasını hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi.

Güvenli: “Şehrimizin belli bir istikametinin olması lazım. İstikameti belli olmayan bir gemiye maalesef hiçbir rüzgâr yön veremiyor. Bu amaçla doğunun en büyük ve en önemli kuruluşu olan Atatürk Üniversitemizin iş birliği ve destekleriyle topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz. Şehrin önce ne istediğini bilmesi lazım. Bu ve sonrasında gerçekleştirilecek toplantılarla komisyonlarımızın yapacakları çalışmalar neticesinde şehrimize özel tespitlerin yapılacağı düşüncesindeyim.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İhtisas Komisyonlarının temsilcileri, STK üyelerine hitaben birer konuşma yaparak faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

6. Üniversite STK Buluşması, konuklardan gelen soru, istek ve görüşlerle devam etti. Toplantıda konuklar, Atatürk Üniversitesinin toplumla buluşma, kaynaşma sürecini başarıyla sürdürdüğünü ifade ettiler. Rektör Çomaklı'ya görüş, öneri ve isteklerin sunulduğu toplantıda ortak bir fikir ve sonuca ulaşıldı.