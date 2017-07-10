66 yaşında özürlü maaşıyla şehitlere çeşme yaptırdı

Oltu İlçesine bağlı İnci köyünde yaşayan 66 yaşında 8 çocuk 20 torunu olan Ali Altaş köyünde 300 metreden yol kenarına su getirdi kütük içerisini oyarak çeşme yaptı. Altaş, Çeşmenin kütüğünün üstüne “Hoşgeldiniz 15 Temmuz 2016 Şehitler Çeşmesi Tüm Şehitlerin Hayrına Unutma” diye yazdı.

Ali Altaş 15 Temmuz gecesi köyde bulunduğunu belirterek, “Televizyonum iyi çekmediği için haberim olmadı. Darbe girişimini sabah öğrendim o gece dua edemedim diye bende özürlü maaşımdan biriktirdiğim 5 bin liramı şehitlerimizin anısına 300 metreden su getirip çeşme yaptım. Yoldan gelen geçenler içip Şehitlerimize dua etsinler diye. Hortumu iş makinasına kazıtarak yer altına gömdürdüm. Çeşmenin kütüğünü ise ormandan kendi küçük traktörümle getirip içerisini oyup hortumu geçirip suyu akıttım. Çeşmem çok ihtişamlı olmadı ama elimden ancak bu kadarı geldi. Gücüm bu kadarına yetti. İnşallah yetkiler bu çeşmemi görür gelirler şehitlerimize yakışır güzel bir çeşme yaparlar” diye konuştu.

Oltu Taşı imalatçısı İlyas Altaş ise Ali Altaş’ın bu duyarlılığı karşısında çok duygulandığını belirterek kendisine işlemeli bir oltu taşı teşbihi hediye etti.

Köylüler artık 15 Temmuz Şehitler Çeşmesinden kana kana su içiyorlar.