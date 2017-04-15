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15 Nisan 2017 11:52

7 yıl süren küskünlük sona erdi

Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz 7 yıl süren küskünlüğü sona erdirdi.

7 yıl süren küskünlük sona erdi

15 Nisan 2017 11:52


Oltu’da ikamet eden Erol Başar(30), 7 yıl önce Olur’daki sevdiği kızı kaçırdı ve evlendi. Daha sonra Emel Başar’ın ailesi kaçan kızlarını bir türlü affetmediler. Küskün olan aileye barışmak için girişimde bulunmalarına rağmen kızın ailesi barışmaya yanaşmadı. Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz, referandum çalışmaları için gittiği Olur’da milletvekilinin önüne çıkarak sıkıntılarını anlatan genç çift, Deligöz’den yardım isteyerek ailesi ile artık barışmak istediklerini ve yardım etmelerini istedi. Milletvekili Deligöz, Emel Başar’ın ailesi ile irtibata geçerek küskünlüğe noktayı koydu. Daha sonra Damat Erol Başar eşi Emel Başar ve 5 yaşındaki oğulları Berat ile 7 yıl sonra baba evine giderek barıştılar. Milletvekili Deligöz’e minnettar olduklarını belirten iki aile 7 sonra barışmanın mutluluğunu yaşadılar.




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