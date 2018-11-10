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78 Yaşındaki Gazi oğlu okuduğu şiir salondakileri duygulandırdı

78 Yaşındaki İstiklal Gazisi oğlu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80.

78 Yaşındaki İstiklal Gazisi oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümüne anlamlı bir şiir okuyarak vatandaşları duygulandırdı.


Oltu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü anma programı Hükümet meydanında Atatürk anıtına Çelenkler konularak başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Beyzanur Aslan “Mustafa Kemaller tükenmez” isimli şiiri okudu. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir, ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Program sonunda Mikdat Demir 10 Kasım için kendi yazdığı şiirini okumak için sahneye çıktı. Demir okuduğu şiir salondakileri duygulandırdı.

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