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27 Şubat 2018 11:04

85 yaşındaki Cemal dede, Palandöken’de leğenle kaymanın keyfini yaşadı

Torunlarına kızak kaydırmak için Palandöken Kayak Merkezine çıkan 85 yaşındaki Cemal dede, çamaşır leğeniyle kayarak gönlünce eğlendi.

85 yaşındaki Cemal dede, Palandöken’de leğenle kaymanın keyfini yaşadı

27 Şubat 2018 11:04


Palandöken Kayak Merkezi renkli görüntüye sahne oldu. 7’den 70’e birçok vatandaşın ilgi odağı olan Palandöken, kayak, kızak, snowboardun ardından çamaşır leğeniyle kayanların da mekânı oldu.


Erzurum’da sosyal medya üzerinden yayın yapan Salih Yalçın’ın hazırlayıp sunduğu Kardan Adam programı çekimleri esnasında torunlarını gezdirmeye getiren Cemal Polat adlı dede leğenle kaymanın keyfini yaşadı.


Yalçın’da leğenle kayan dedenin ayaklarından asılarak kaymasına yardımcı olarak ilginç görüntü oluşturdu.




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