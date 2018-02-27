85 yaşındaki Cemal dede, Palandöken’de leğenle kaymanın keyfini yaşadı

Palandöken Kayak Merkezi renkli görüntüye sahne oldu. 7’den 70’e birçok vatandaşın ilgi odağı olan Palandöken, kayak, kızak, snowboardun ardından çamaşır leğeniyle kayanların da mekânı oldu.

Erzurum’da sosyal medya üzerinden yayın yapan Salih Yalçın’ın hazırlayıp sunduğu Kardan Adam programı çekimleri esnasında torunlarını gezdirmeye getiren Cemal Polat adlı dede leğenle kaymanın keyfini yaşadı.

Yalçın’da leğenle kayan dedenin ayaklarından asılarak kaymasına yardımcı olarak ilginç görüntü oluşturdu.