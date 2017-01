9 adımda motivasyon kazanın

Psikoterapist Aile Çift Ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, 9 adımda motivasyonun nasıl arttırılacağını anlattı.

Her sabah işe gitmenin, ders çalışmanın, aileye, çocuklara arkadaşlara mecburen zaman ayırmanın bazen zevkli ve haz verici eylemler olmayabildiğini belirten Uzman Psikolog Naciye Tokaç, motivasyonu artırmanın 9 adımını anlattı. Psikoterapist Aile Çift Ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Ancak haz ve zevk alınamaması sorumlulukların yerine getirilmesine engel de değildir. Olgunlaşmış ve sorumluluk bilincine erişmiş her birey; yaşamın gerekliliklerini uygulama konusunda sadece zevk ve haz eksenli olmayacaktır. Yaşamak bir eylemdir ve ihtiyaçlar eylemi gerçekleştirmek için nedenlerdir" dedi.

“İşte O 9 Adım “

Uzman Psikolog Naciye Tokaç, motivasyon artırmanın 9 adımını şöyle sıraladı: "Motivasyon Kuralı 1: Hedefim var mı? Cevabınız evetse, Her Hedefin Bir Bedeli Vardır kuralını kabul ediyorsunuz demektir. Sizi çalışmaya ve sonucunda başarıya götürecek yol ancak bir hedefle başlar. Motivasyon Kuralı 2: Psikolojik Hazır Oluşunuz Tamam mı? Psikolojik bir bozukluk veya depresyon, anksiyete, travma (ayrılık, işten çıkarılma, iflas, yakın ölümü, vs.) gibi durumsal sorunlarınız varsa lütfen psikolojik destek alınız. Bu gibi sorunlar kişinin günlük yaşam becerilerine uyum sağlamasını, dikkat düzeyini, istek ve tahammül duygusunu etkileyecek ve kişinin motive olmasını engelleyecektir. Motivasyon Kuralı 3: Çalışma Planınız Hazır mı? Plan demek düzenli olmak demek değildir. Plan siz siniz. Projenizi nerde ve ne zaman çalışacağınız, hangi gün hangi dersi çalışacağınız tamamen size kalmış durumdadır. Bir planınızın olması sizi motive edecektir. Motivasyon ile Planlı olmak arasında Doğru Orantı vardır. Motivasyon Kuralı 4: En temel ihtiyaçlardan olan fiziksel ihtiyaçların karşılanması zihnin berrak ve öğrenmeye açık, istekli olmasını sağlayacaktır. Yemek, içmek, uyumak ve cinsel ihtiyaçlarınızın düzenli giderilmesi fiziksel sağlığın giderilerek ruhsal rahatlamanın da sağlanmış olması önemlidir. Fiziksel ihtiyaçlarınızın giderilmemesi öfke, tahammülsüzlük, huzursuzluk ve sıkılganlık nedenleri olabilir. Motivasyon Kuralı 5: Hergün kendinize bir tane olumlu bir cümle söyleyin. Gerçeğinizi ifade eden, size uygun, iyilik dolu bir cümle söyleyin. Bu sizin kendinizi daha çok sevmenizi ve kendinizi onaylamanızı, takdir etmenizi sağlayacaktır. "Kendimi Seviyorum” “Sevilmeye Layık Biriyim” “Çalışınca Başarabiliyorum” Motivasyon Kuralı 6: Merak Ediyorum. Mu? Hayatınızda merak duygusunu kullanabiliyor musunuz? Merak etmek öğrenmenin ilk basamağıdır. Sonrasında ne olacağını merak etmeyenler geleceğini kuramazlar. Motivasyon Kuralı 7: Sevmediğiniz bir işi kendinizi en iyi hissettiğiniz zamanlarda yapın. Örneğin ders çalışmayı sevmiyorsanız kendinizi en iyi hissettiğiniz zamanlarda ders çalışın. Motivasyon Kuralı 8: Her yeni başlangıç aslında sonun başlangıcıdır. Bitirmeniz gereken bir projeniz varsa veya bir sınava hazırlanıyorsanız bu sürecin birgün biteceğini aklınızdan çıkarmayın. Motivasyon Kuralı 9: Zihninizin çevresine başkalarından gelebilecek ve sizi olumsuz etkileyebilecek kötü sözler ve saldırılara karşı duvar örün. Başkaları size olumsuzlukları konuşurken zihninizden kendi hoşunuza giden bir hayal geçirin."