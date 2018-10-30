95. Uluslararası Uzundere Karakucak güreşleri

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl 95'incisi düzenlenen ve 320 sporcunun katılımıyla gerçekleşen karakucak güreşlerinde, İranlı Fuya Rahmani başpehlivan oldu.

İlçe merkezindeki alanda 16 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 320 sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerin büyükler kategorisinde, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Güreşlerin en çok ilgi gören başpehlivanlık bölümünde ise finalde rakibini yenen İranlı Fuya Rahmani başpehlivan oldu.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin ardından dereceye girenlere ödül ve madalyaları Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ve DAP Başkanı Adnan Demir tarafından verildi.

Bu seneki Karakucak Meydan Ağası ise 35 bin lira ile Ali Karataş oldu.

Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, güreşin ata sporu olduğunu ifade ederek, "Bu spor dalını yaşatmaya özen gösteriyoruz. Karakucak güreşlerine her geçen gün katılım artmakta, ulusal ve uluslararası alanda kendisini göstermiş güreşçilerimiz burada bulunmaktadır." diye konuştu.

Amaçlarının güreşi yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özsoy, gençlerin bu spora özendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğunu aktardı.