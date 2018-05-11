Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:04

Ab Bilgi Merkezi öğrencilere sinema keyfi yaşattı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü, 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle düzenlediği etkinlikte, 200 ilköğretim okulu öğrencisine Avrupa yapımı çizgi film izletti.

Ab Bilgi Merkezi öğrencilere sinema keyfi yaşattı

11 Mayıs 2018 16:04


Merkez Nihat Kitapçı İlköğretim Okulu ile Çat Değirmenli İlkokulu ve Çat İlkokulu’nda gelen 200 öğrenci, Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan sinemada, Avrupa yapımı üç farklı çizgi filmi izledi. Sinema çıkışında öğrencilere AB’yi anlatan broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.


9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri 6 - 15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 20 şehrinde Avrupa Günü etkinlikleri düzenliyor. Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’daki AB Bilgi Merkezleri, 9 Mayıs Avrupa Günü temalı konserler, film gösterimleri, paneller, konferanslar ve sergilerin de yer aldığı bir dizi halka açık etkinliğe imza atıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazar
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç