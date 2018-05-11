Ab Bilgi Merkezi öğrencilere sinema keyfi yaşattı

Merkez Nihat Kitapçı İlköğretim Okulu ile Çat Değirmenli İlkokulu ve Çat İlkokulu’nda gelen 200 öğrenci, Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan sinemada, Avrupa yapımı üç farklı çizgi filmi izledi. Sinema çıkışında öğrencilere AB’yi anlatan broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri 6 - 15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 20 şehrinde Avrupa Günü etkinlikleri düzenliyor. Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’daki AB Bilgi Merkezleri, 9 Mayıs Avrupa Günü temalı konserler, film gösterimleri, paneller, konferanslar ve sergilerin de yer aldığı bir dizi halka açık etkinliğe imza atıyor.