haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Harika bir deplasman galibiyeti oldu bizim için” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Milli takım arasına giriyoruz. Erzurum halkına teşekkürler. Erzurumspor uzun seneler sonra Süper Ligde. Rakımı yüksek bir şehirde doğru adapte olmak kolay olmuyor. Bize baskı yaptılar. Oyun kurma opsiyonunu iyi kullandılar. Biz daha iyi sonuçlandırabilirdik. İkinci yarı olumlu olumsuz iki tarafımız oldu. Takım savunmasında çok iyiydik. 27 orta yapmışlar 22’ini biz karşılamışız. Erzurumspor bize baskılı gibi göründü ama net pozisyon olmadı. Harika bir deplasman galibiyeti oldu bizim için. Emre sakattı girdi çıktı. Takım sistemimiz iyi. Emre’ye yapılan bir hakaret. Ne onun tarafından nede tribünden olmaması gereken bir hareket. Bunları bir kenarda bırakmak lazım” şeklinde konuştu.