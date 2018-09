Abdullah Erkal’in maxi single albümü 5 eylül de çıkıyor

3 Şarkılık maxi single albümü ile 5 eylül de sevenlerinin karşısına çıkacak olan Sanatçı Abdullah Erkal; binbir titizlikle hazırlanan bu albümle adından söz ettireceğe benziyor. Genç müzisyen Enes Yolcu’nun müzik yönetmenliğini yaptığı albümde geçtiğimiz senelerde hayatını kaybeden İbrahim Erkal’inde “A Bebeğim” adlı bestesi bulunuyor.

Albümünde memleketini unutmayan sanatçı Erkal; “Dadaş Diyarı’’ adlı eserle de hemşerilerine hitap edecek. Önceki albümünde bulunan ve büyük ilgi gören “Sonsuz Yol” adlı Abdullah Erkal bestesi de yeni versiyonu ve alt yapıları ile bu albümdeki yerini alıyor.

Albümde emeği herkese teşekkür eden Abdullah Erkal; ebedi hayata göçen abisi İbrahim Erkal içinde şu sözlere yer veriyor.

Malumunuz koca yürekli, özü sözü bir olan, ikiyi birleyip oraya demirleyen ve o dediği yerde mutluluğu an be an bize hissettiren, abim, büyük ozan İbrahim Erkal’ı saygı ve rahmetle anıyorum

5 Eylül sabahı itibari Söz Müzik Yapım şirketi tarafından piyasaya çıkacak olan albüm ilk önce dijital platformlarda dinlenebilecek. İlerleyen günlerde ise tüm seçkin müzik marketlerdeki yerini alacak ve albümün dağıtımı ise Marka firması tarafından yapılacak.

Abdullah Erkal’in albümünde bulunan eserler sıra ile şöyle;

1. A Bebeğim - Söz müzik: İbrahim Erkal

2. Dadaş Diyarı - Söz Müzik: Abdullah Erkal

3. Sonsuz Yol - Söz Müzik: Abdullah Erkal