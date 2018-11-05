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Açlıktan bitkin düşen at yere yığıldı

Erzurum’da açlıktan bitkin düşen at cadde ortasında yere yığıldı.

Erzurum'da açlıktan bitkin düşen at cadde ortasında yere yığıldı.


Erzurum merkezde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, arkasına at arabası takılı at, yorgunluk ve açlıktan yere yığıldı. Yere yığılan at, at arabasından çözülerek bir süre yerde bekletildi. Daha sonra olay yerine gelen bir veteriner hekim ata müdahale etti.


Atın yorgunluktan düştüğü konuşmalara yansıdı. Cep telefonuna yansıyan görüntü hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

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